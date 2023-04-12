Перес: Стабильность результатов определит судьбу титула

После Гран При Австралии отставание Серхио Переса от Макса Ферстаппена в личном зачёте выросло до 15 очков. Гонщик Red Bull Racing считает, что для борьбы за титул с напарником важны не столько результаты в отдельных гонках, сколько стабильность на протяжении всего сезона.

«Всё сводится к стабильным результатам по ходу сезона, – приводит слова Серхио Переса издание Racingnews365. – Можно одержать пятнадцать побед, но если в оставшихся гонках разбить машину или сойти, то этих пятнадцати побед не хватит для завоевания титула. Поэтому я считаю, что важно достичь определённого уровня стабильности и поддерживать его от гонки к гонке.

Разумеется, если я хочу выиграть титул, то должен опережать Макса каждый уик-энд, сохраняя стабильность результатов. У нас очень быстрая машина, мне комфортно за рулём, и я отлично справляюсь.

Я доверяю машине и считаю, что могу выжать из неё максимум, принимая во внимание тот уровень развития, которого придерживается команда. Я считаю важным оставаться в борьбе за титул до конца сезона».