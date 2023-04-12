Пиастри: Апрельский перерыв пойдёт нам на пользу

Из-за отмены Гран При Китая, который должен был пройти 14-16 апреля, в календаре Формулы 1 образовалась нетипичная для этой части сезона четырёхнедельная пауза. Гонщик McLaren Оскар Пиастри считает, что этот перерыв пойдёт ему и его команде на пользу.

Оскар Пиастри: «Пауза даёт мне отличную возможность оценить три первые гонки в Формуле 1 и понять, что сложилось хорошо, а что не очень хорошо. В определённом смысле мы получили возможность провести небольшую перезагрузку перед следующей частью сезона. Думаю, этот перерыв пойдёт всем на пользу.

Конечно, если вы показываете высокие результаты, то хотите сохранить набранный темп, но если результаты не так хороши, то это возможность собраться с новыми силами. Наша команда использует перерыв в своих интересах».