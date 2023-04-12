Расселл: Мы движемся в верном направлении

В Mercedes неудачно начали сезон, новая W14 уступает даже прошлогодней W13, но Джордж Расселл считает, что верная оценка ситуации и пауза в чемпионате помогут переломить ситуацию.

Джордж Расселл: «Похоже, за последние две-три недели мы нашли на симуляторе больше решений, чем за весь зимний перерыв. Очевидно, что сейчас мы движемся в верном направлении.

Мы напряженно работаем с машиной, делаем всё возможное. Я не могу раскрыть вам всех деталей – сначала нужно убедиться, что все новинки работают так, как мы рассчитываем».