Риккардо: Мне вдруг понравилось работать на симуляторе

В этом году Даниэль Риккардо вернулся в Red Bull Racing в роли резервного пилота и заявил, что уже первая сессия на симуляторе в Милтон-Кинс вернула ему интерес к гонкам…

Даниэль Риккардо: «Мой первый день на симуляторе Red Bull в этом году был, вероятно, самым веселым из тех, что я когда-либо провёл на симуляторе.

До этого я почти три месяца не пилотировал машину, ощущения оказались достаточно яркими и свежими, я снова оказался в среде, которая вызвала много приятных воспоминаний. Я чувствовал позитивную атмосферу. Саймон, который когда-то был моим гоночным инженером, провёл со мной сессию, мы много смеялись. Хороший день.

Симулятор – рабочий инструмент. Вы приходите на работу, выполняете задание и уходите. Но я помню, что в конце сессии кто-то сказал: «Достаточно, вы уже проехали много кругов», а я отвечал: «Нет, нет. Ещё один круг. Я проеду его ещё лучше». И мы начали шутить о том, что теперь меня не вытащить из-за руля.

Прежде всё было иначе. Чем старше я становился, тем больше мне хотелось просто участвовать в гонках, без всей этой скучной работы на тестах. Я получал удовольствие только от соревнований, а сейчас мне вдруг понравилось работать на симуляторе».