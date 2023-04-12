Себастьян Феттель: Я рад за Алонсо и не жалею об уходе

Фернандо Алонсо заменил Себастьяна Феттеля в составе Aston Martin как раз в тот момент, когда после нескольких проблемных лет команда оказалась на подъёме. На конференции природоохранного проекта BioBienenApfel Себастьяна спросили, как он относится к нынешним успехам испанского гонщика.

Себастьян Феттель: «Я рад за Фернандо. На протяжении многих лет у него не было конкурентоспособной машины, но сейчас он переживает что-то вроде своей второй весны или второго медового месяца».

Отвечая на вопрос, возможно ли его возвращение в Формулу 1, Себастьян сказал: «Думаю, сложно спрогнозировать, что произойдёт в следующем году. Я не жалею о том, что ушёл из Формулы 1. Я доволен своим решением, и это важнее всего остального.

За последние несколько лет я хорошо узнал команду, поэтому сейчас рад, что у них всё получается. Сезон 2023 года и должен был стать лучше прошлогоднего, поскольку в 2022-м всё было достаточно плохо. Так что их прогресс был ожидаем.

Не важно, что происходит сейчас. Я всё обдумал и принял решение независимо от того, как могли развиваться события в этом сезоне».