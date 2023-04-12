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Автоспорт

WEC: В Isotta Fraschini приступают к тестам Tipo 6

WEC: В Isotta Fraschini приступают к тестам Tipo 6

Итальянские энтузиасты автоспорта и гонок на выносливость возродили некогда знаменитую марку Isotta Fraschini, и о том, что компания, которая называется именно так, построила гиперкар Tipo 6 LMH Competizione, мы рассказывали в декабре.

В Isotta Fraschini Motori S.p.A. уже в этом году планируют выставить машину на старт «24 часов Ле-Мана» и после успешного завершения программы стендовых испытаний сегодня приступают к тестам новейшего гиперкара на итальянском автодроме в Валлелунге.

Машина успешно прошла обязательные краш-тесты FIA, её омологация впереди, но на этой неделе в течение двух дней Tipo 6 пройдёт боевое крещение на реальной трассе.

WEC: В Isotta Fraschini приступают к тестам Tipo 6

К тестам подготовлен специальный прототип, корпус которого ещё даже не покрашен, и первичная обкатка гиперкара и проверка всех его бортовых систем доверена тест-пилоту Маурицио Медиани, работающему в компании Michelotto Engineering, которая занималась доводкой машины на симуляторе. Имена официальных гонщиков Isotta Fraschini будут названы позже.

Источник:www.f1news.ru

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