Браун: Перестановки в McLaren готовились с прошлого года

Накануне Гран При Австралии в McLaren объявили о серьёзных кадровых перестановках в инженерном и организационном составе. Руководитель команды Зак Браун подчеркнул, что перестановки стали не ответом на проблемы с машиной 2023 года, а итогом проделанной работы, начатой ещё в прошлом году.

«В начале 2022 года у нас возникли проблемы с воздуховодом тормозов на тестах, но сама по себе машина была хорошей, – приводит слова Зака Брауна Racingnews365. – Затем по ходу сезона у нас возникли проблемы с гонщиками, которые привлекли всеобщее внимание.

Однако в глубине души меня гораздо больше беспокоили проблемы, связанные с темпом модернизации машины. Во второй половине сезона мы посмотрели, с каких позиций начали сезон мы, и на каких закончили, а затем сравнили свои достижения с прогрессом соперников.

В конце прошлого года у нас сменился руководитель команды, но переговоры по этому вопросу начались раньше. Я дал Андреа Стелле мандат на перемены, необходимые команде, и именно это он и сделал. Он уже много лет работал в команде, поэтому ему не пришлось начинать с нуля. В конечном итоге, он придумал актуальную модель управления, которую посчитали подходящей в команде, и начал воплощать её в жизнь.

Работа продолжалась какое-то время, а наше объявление о перестановках просто совпало по времени с блеклым стартом сезона».