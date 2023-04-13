Деймон Хилл ещё раз о штрафе для Сайнса…

Чемпион мира 1996 года Дэймон Хилл в подкасте F1 Nation, заявил, что до сих пор не понимает, за что оштрафовали Карлоса Сайнса, лишив гонщика Ferrari четвёртого места.

Деймон Хилл: «Я не могу понять, как Карлос Сайнс получил пятисекундный штраф в момент, когда гонки фактически не было, ведь этот круг отменили, но этот штраф повлиял на её результат.

Думаю, стоило выбрать другое наказание. Можно было добавить штрафных баллов к суперлицензии – у стюардов есть такая возможность. Сайнса оштрафовали за то, что он ударил машину Алонсо, но потом Фернандо вернули его позицию, а Карлос вылетел из десятки, хотя потом круг, на котором это произошло, аннулировали.

Учитывая ещё несколько инцидентов, в том числе с участием гонщиков Alpine, разбивших свои машины, совершенно непонятно, где в этой ситуации следует провести черту.

Директор гонки оказался в непростой ситуации, а реакция в прессе – весьма неоднозначной. Одни говорили, что произошедшее доказывает, что в Формуле 1 просто не знают, что делать. Другие радовались, что наш спорт создаёт по-настоящему непредсказуемые ситуации. Мне всегда это нравилось в Формуле 1».