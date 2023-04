Формула 3: Бортолето быстрее всех в первый день тестов

В испанской Барселоне стартовали первые по ходу сезона тесты Формулы 3. Лучшее время показал лидер чемпионата Габриэль Бортолето, возглавивший протоколы утренней и дневной сессий.

Хорошая погода способствовала продуктивной работе на трассе. Первым быстрое время показал Люк Браунинг, проехав круг за 1:29.385 секунды. Во второй час тестов пять гонщиков превзошли его результат. Первым, кто проехал круг быстрее 1:28 секунды стал гонщик Campos Хосе-Мария Марти. Протокол поочерёдно возглавляли Дино Беганович и Грегуар Соси, пока окончательное лучшее время не установил Бортолето – 1:27.221 секунды.

Одиннадцать гонщиков проехали более 40 кругов, а наибольшую дистанцию записал на свой счёт Браунинг – 47 кругов. В конце сессии гонщики Campos Марти и Кристиан Мэнселл остановились на выезде из пит-лейн.

После перерыва гонщики продолжили работу на трассе, чередуя серии коротких и длинных кругов. Тесты всего один раз прерывались красными флагами – в финальный час гонщик PHM Racing by Charouz’s Роберто Фария вылетел за пределы трассы в последнем повороте, доехав до защитного барьера.

Сессия возобновилась за 45 минут до истечения времени, и Бортолето показал лучший круг – 1:28.000. Он же проехал и наибольшую дистанцию в дневной сессии – 46 кругов. В пятницу тесты продолжатся.

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Разница Круги 1. Г.Бортолето Trident 1:27.221 14 2. Г.Соси ART Grand Prix 1:27.424 40 3. Д.Беганович PREMA Racing 1:27.447 21 4. Т.Барнард Jenzer Motorsport 1:27.560 42 5. З.О'Салливан PREMA Racing 1:27.597 22 6. Г.Мини Hitech Pulse-Eight 1:27.644 45 7. М.Боя MP Motorsport 1:27.732 25 8. С.Монтойя Hitech Pulse-Eight 1:27.756 46 9. П.Арон PREMA Racing 1 :27.762 22 10. Х.Марти Campos Racing 1:27.806 41 11. Н.Цолов ART Grand Prix 1:27.846 38 12. Л.Форнароли Trident 1:27.873 15 13. О.Гёте Trident 1:27.943 15 14. Ф.Колапинто MP Motorsport 1:28.068 25 15. Д.Эдгар MP Motorsport 1:28.104 25 16. К.Фредерик ART Grand Prix 1:28.293 23 17. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight 1:28.373 47 18. Х.Бартер Campos Racing 1:28.511 43 19. К.Мэнселл Campos Racing 1:28.523 41 20. Ч.Коллет Van Amersfoort Racing 1:28.559 27 21. Х.Йини Rodin Carlin 1:28.606 38 22. Н.Бедрин Jenzer Motorsport 1:28.705 44 23. С.Флёрш PHM Racing by Charouz 1:28.724 22 24. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 1:28.738 28 25. О.Грей Rodin Carlin 1:28.947 40 26. А.Гарсия Jenzer Motorsport 1:28.993 40 27. И.Коэн Rodin Carlin 1:29.107 39 28. П.Вишницкий PHM Racing by Charouz 1:29.529 27 29. Т.Смит Van Amersfoort Racing 1:30.278 43 30. Р.Фария PHM Racing by Charouz 1:31.447 16

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Разница Круги 1. Г.Бортолето Trident 1:28.000 46 2. Г.Соси ART Grand Prix 1:28.076 40 3. Ф.Колапинто MP Motorsport 1:28.107 39 4. С.Монтойя Hitech Pulse-Eight 1:28.151 39 5. М.Боя MP Motorsport 1:28.236 39 6. П.Арон PREMA Racing 1:28.250 32 7. Х.Марти Campos Racing 1:28.298 33 8. О.Гёте Trident 1:28.377 42 9. Л.Форнароли Trident 1:28.383 40 10. З.О'Салливан PREMA Racing 1:28.446 32 11. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight 1:28.448 38 12. Х.Бартер Campos Racing 1:28.529 27 13. Н.Цолов ART Grand Prix 1:28.530 40 14. Г.Мини Hitech Pulse-Eight 1:28.534 41 15. Д.Беганович PREMA Racing 1:28.546 32 16. К.Мэнселл Campos Racing 1:28.627 30 17. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 1:28.814 28 18. Т.Барнард Jenzer Motorsport 1:28.887 41 19. Ч.Коллет Van Amersfoort Racing 1:28.899 32 20. Н.Бедрин Jenzer Motorsport 1:29.032 41 21. Д.Эдгар MP Motorsport 1:29.119 41 22. К.Фредерик ART Grand Prix 1:29.203 41 23. Т.Смит Van Amersfoort Racing 1:29.225 31 24. Х.Йини Rodin Carlin 1:29.607 44 25. О.Грей Rodin Carlin 1:29.637 38 26. А.Гарсия Jenzer Motorsport 1:30.005 39 27. И.Коэн Rodin Carlin 1:30.134 34 28. С.Флёрш PHM Racing by Charouz 1:31.174 35 29. П.Вишницкий PHM Racing by Charouz 1:31.211 29 30. Р.Фария PHM Racing by Charouz 1:33.445 09