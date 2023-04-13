Хэмилтон: Обгонять не стало легче

При подготовке регламента, вступившего в силу в 2022-м, владельцы Формулы 1 из Liberty Media говорили о «революции», которая позволит радикально улучшить ситуацию с обгонами, когда за счёт оптимизированной аэродинамики гонщики смогут ближе преследовать машины соперников.

Для этого вернули «граунд-эффект», большую часть прижимной силы теперь генерирует днище, но эффект от этих перемен оказался скромнее, чем ожидалось. На некоторых трассах пришлось не уменьшить, как заявлялось ранее, а увеличить число зон DRS.

Семикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон считает, что обгонять стало лишь немногим проще.

Льюис Хэмилтон: «Обгонять стало чуть легче, чем на машинах прошлого поколения, но совсем не так легко, как они говорили. Надеюсь, при коррекции правил в будущем удастся добиться большего.

В прошлом году нам здорово мешала раскачка машин на прямых, вместе с турбулентностью воздушного потока позади машины соперника. Сейчас раскачки нет, проблем с преследованием стало меньше, но это не значит, что их нет совсем».