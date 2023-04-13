Хилл: Угроза Ферстаппена уйти из гонок вполне реальна

Макс Ферстаппен не раз говорил, что ему не нравится изменение формата уик-энда и увеличение числа этапов со спринтом. В Австралии он заявил: «Мы приближаемся к сезонам, когда у нас будет 24, 25 Гран При. И если при этом мы добавим ещё больше событий по ходу уик-энда, я перестану получать удовольствие».

В эфире SkySport F1 чемпион мира 1996 года Деймон Хилл комментировал эту реплику голландца…

Деймон Хилл: «Согласитесь, довольно странно слышать от Макса такие слова, но их смысл очевиден. Удовольствие от гонок – очень важный момент. Нужно любить то, что ты делаешь, иначе это станет рутиной.

Как мне кажется, он не хочет тратить свое время на на перемены, которые задуманы только ради перемен. Он пришёл в Формулу 1, чтобы выигрывать Гран При, чтобы эта победа что-то значила. Никто не спросит потом: «Сколько спринтов ты выиграл?» Всех интересуют только победы в Гран При».