Хорнер предположил, когда Ферстаппен завершит карьеру

Контракт Макса Ферстаппена с Red Bull Racing истекает в конце 2028 года. Действующий чемпион мира уже намекал, что после этого срока может завершить карьеру, а Кристиан Хорнер в эфире Sky Sports News дал понять, что не исключает такого развития событий.

Кристиан Хорнер: «Макс самостоятельно принимает решения, и у него есть собственное мнение и взгляды на то, чем он хочет заниматься в жизни. Я не думаю, что Макс будет выступать в гонках в 41-42 года, как Фернандо Алонсо, а если и будет, то не в Формуле 1. Но всё же гонки – его любовь и страсть.

Если он не гоняется на трассе, то участвует в виртуальных соревнованиях. Ему нравится пилотировать машины GT для собственного удовольствия. Его страсть – пилотирование машины и участие в гонках, и пока эта страсть горит в нём, он будет продолжать. Но как долго будет оставаться эта страсть, каждый человек узнает на собственном опыте».

Макс Ферстаппен говорил, что ему не нравится нынешний календарь из 23-х гонок. Кристиан Хорнер согласен с тем, что нагрузка на команды уже слишком велика: «У нас жёсткий и тяжёлый календарь из 23-х этапов. Тяжело не только гонщикам, но и механикам, которые уезжают на трассу в начале недели, и возвращаются домой в понедельник после Гран При. В какой-то момент такие нагрузки дадут о себе знать».