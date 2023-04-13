Кэлвин Ло готов собрать азиатских инвесторов

Мы писали об интересе миллиардера из Гонконга Кэлвина Ло вложиться в Формулу 1, создав свою команду или инвестировав в существующую.

Состояние Кэлвина оценивается в $1,7 млрд и он утверждает, что деньги в этой ситуации – не главное. Он готов поддержать заявку одной из новых команд, готовых дебютировать в Формуле 1 в 2026-м, но исключил участие в американском проекте Andretti Cadillac и британском проекте Hitech.

Кэлвин Ло: «Верите вы или нет, но объём инвестиций не играет ключевой роли. Мы хотим собрать всё лучшее – инженеров и механиков – в один общий коллектив. Есть несколько интересных вариантов, мы ведём серьёзные переговоры с несколькими командами. Одна из них уже подала заявку, другая пока остаётся за кулисами.

Азиатских инвесторов, которые хотят заняться этим спортом, гораздо больше, чем мы можем себе представить. Мне посчастливилось быть знакомым со многими из них, и они выразили свою заинтересованность. Теперь нужно объединить наши ресурсы».