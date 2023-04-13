Крак: Я знал, что команда прибавит по сравнению с 2022-м

Прошлый год Aston Martin закончила на седьмом месте в Кубке конструкторов, а после трёх гонок этого сезона занимает второе место. Руководитель команды Майк Крак объяснил, благодаря чему коллективу из Сильверстоуна удалось так прибавить.

Майк Крак: «Я не думал, что мы будем занимать второе место, но я знал, что мы станем лучше по сравнению с прошлым годом. Прошлый сезон мы завершили на седьмом месте в Кубке конструкторов, но в конце года машина была лучше этой позиции. В Абу-Даби мы смогли побороться с McLaren и Alpine, хотя они всё же были на десятую или две десятых быстрее, но мы закрыли это отставание.

Когда на следующий день после гонки Фернандо Алонсо протестировал нашу машину, мы увидели, что машина не так и плоха в сравнении с Alpine, которую Фернандо хорошо знал. Так что в конце прошлого года мы занимали примерно четвёртое место, и исходя из этого сделали шаг вперёд.

Полагаю, в этом сезоне некоторым соперникам не удалось сложить вместе все составляющие. Когда вы делаете шаг вперёд, а другие, возможно, не прибавляют, тогда наши текущие результаты вполне объяснимы».

Говоря о перспективах побороться с Red Bull Racing, Крак заявил: «Мы существенно отстаём от них. Даже если в Red Bull перестанут дорабатывать машину, то нам потребуется сезон, чтобы наверстать отставание. Кроме того, у них другая инфраструктура и возможности, чем у нас.

Конечно, в качестве эталона мы ориентируемся на самую быструю машину, но мы не сводим себя с ума, постоянно оценивая разницу до Ferrari, Mercedes или Alpine. Это бесполезно, ведь в зависимости от трассы, отрывы становятся то больше, то меньше. Из-за этого могут возникать ошибки в анализе».