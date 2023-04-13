Норрис: Я очень критично оцениваю свои выступления

В McLaren слабо начали сезон 2023 года и только в третьей гонке во многом благодаря сходу соперников заработали первые очки. Гонщик команды Ландо Норрис рассказал, что самокритика помогает ему поддерживать мотивацию в отсутствии высоких результатов на трассе.

Ландо Норрис: «Каждый гонщик хочет чувствовать уверенность в своей команде. Я не думаю, что какие-то факторы могут изменить мою мотивацию, ведь я и так каждый уик-энд мотивирован как можно лучше делать свою работу.

Я очень критично оцениваю свои выступления каждый уик-энд, и это является серьёзным движущим фактором. Когда я знаю, что плохо сделал свою работу, я так и говорю. И даже если при этом я финиширую первым или вторым, я не буду доволен, поскольку знаю, что мог справиться лучше.

Мне очень легко удаётся мотивировать самого себя каждый уик-энд. Мне для этого не нужна команда или видение будущих перспектив. Однако понимание, что тебя ждёт, и наличие правильных людей в команде сильно повышает уверенность».