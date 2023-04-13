» src=»https://euro.com.ua/wp-content/uploads/autosport/24d09cd88d0c20b332e5f3b1c683aabb.jpg» alt=»Paramount+ стал официальным партнёром Формулы 1″ width=»100%» />

Стриминговый сервис Paramount+ стал официальным партнёром Формулы 1. Стороны подписали многолетнее соглашение, в рамках которого популярный контент сервиса будет транслироваться на больших экранах в зонах развлечения болельщиков на этапах Формулы 1.

Помимо этого, реклама Paramount+ будет размещена на физических и электронных носителях на трассах в Майами, Монреале, Шпильберге, Сильверстоуне, Монце, Сузуке, Остине, Мехико, Сан-Паулу и Лас-Вегасе.

Брэндон Сноу, коммерческий директор Формулы 1: «Это сотрудничество демонстрирует приверженность Формулы 1 к поиску новых возможностей для продвижения спорта и привлечения новой аудитории.

Сервис Paramount+ и контент, размещённый на платформе, пользуется огромной популярностью – как и в Формуле 1, у них наблюдается огромный рост аудитории в последние годы. Вместе мы используем наши глобальные платформы и коллективный опыт в сфере развлечений, чтобы улучшить впечатления болельщиков и вывести Формулу 1 и Paramount+ на новый уровень».