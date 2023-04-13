Раллийный гонщик Крейг Брин погиб на тестах

Гонщик раллийной команды Hyundai Крейг Брин погиб во время частных тестов перед этапом чемпионата мира WRC в Хорватии.

По информации местной прессы, машины Брина врезалась в столб левой стороной. Его штурман Джеймс Фултон в результате инцидента не пострадал.

Крейг Брин выступал в раллийных соревнованиях с 2009 года, с 2016-го – в высшем классе WRC. Всего в WRC он провёл 81 ралли и восемь раз поднялся на подиум – в последний раз на втором этапе сезона 2023 года в Швеции, финишировав вторым.

«Hyundai Motorsport с глубокой скорбью подтверждает гибель Крейга Брина в сегодняшней аварии во время тестов перед ралли в Хорватии, – говорится в заявлении команды. – Штурман Джеймс Фултон не пострадал в инциденте, который произошёл сразу после полудня по местному времени.

Hyundai Motorsport выражает искренние соболезнования семье, друзьям и многочисленным болельщикам Крейга».

Президент FIA Мохаммед бен Сулайем выразил свои соболезнования: «От лица всех в FIA я выражаю искренние соболезнования семье и друзьям Крейга Брина в связи с его гибелью в аварии на частных тестах. В это трудное время наши мысли и молитвы с его близкими и раллийным сообществом».

«Шокирующая новость, – написал Валттери Боттас в социальных сетях. – Покойся с миром, Крейг Брин».