Следить

Автоспорт

Раллийный гонщик Крейг Брин погиб на тестах

Раллийный гонщик Крейг Брин погиб на тестах

Гонщик раллийной команды Hyundai Крейг Брин погиб во время частных тестов перед этапом чемпионата мира WRC в Хорватии.

По информации местной прессы, машины Брина врезалась в столб левой стороной. Его штурман Джеймс Фултон в результате инцидента не пострадал.

Крейг Брин выступал в раллийных соревнованиях с 2009 года, с 2016-го – в высшем классе WRC. Всего в WRC он провёл 81 ралли и восемь раз поднялся на подиум – в последний раз на втором этапе сезона 2023 года в Швеции, финишировав вторым.

«Hyundai Motorsport с глубокой скорбью подтверждает гибель Крейга Брина в сегодняшней аварии во время тестов перед ралли в Хорватии, – говорится в заявлении команды. – Штурман Джеймс Фултон не пострадал в инциденте, который произошёл сразу после полудня по местному времени.

Hyundai Motorsport выражает искренние соболезнования семье, друзьям и многочисленным болельщикам Крейга».

Президент FIA Мохаммед бен Сулайем выразил свои соболезнования: «От лица всех в FIA я выражаю искренние соболезнования семье и друзьям Крейга Брина в связи с его гибелью в аварии на частных тестах. В это трудное время наши мысли и молитвы с его близкими и раллийным сообществом».

«Шокирующая новость, – написал Валттери Боттас в социальных сетях. – Покойся с миром, Крейг Брин».

Источник:www.f1news.ru

Категории
Комментарии
Реклама
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Автоспорт