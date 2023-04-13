Ваулз: В Williams я удивлён и впечатлён одновременно

Возглавив команду Williams, бывший главный стратег Mercedes Джеймс Ваулз, двадцать лет проработавший в командах, базировавшихся в Брэкли, был удивлен увиденным.

Джеймс Ваулз: «Я был удивлён и впечатлён одновременно. Очень многого из того, что я называю базовым, что используется в других командах почти пятнадцать лет, в том числе программных систем для учёта и определения нахождения всех ваших деталей, в Williams просто не было.

И я был впечатлён тем, как без всего этого они смогли построить машину, состоящую почти из 15000 идеально подогнанных друг к другу деталей. И эта машина едет, причём довольно быстро.

Это невероятное достижение, но такой метод работы не позволяет нам двигаться дальше. Нам нужна современная структура и все необходимые системы».