Даниил Квят о проекте Lamborghini и Формуле 1

Накануне было объявлено о контракте Даниила Квята с заводской командой Lamborghini на выступления в высшем классе чемпионата мира по гонкам на выносливость LMDh и в серии IMSA. Уроженец Уфы, который теперь выступает под итальянским флагом, рассказал, чем его привлёк проект Lamborghini.

Даниил Квят: «Lamborghini – бренд с мировым именем и богатой историей, что само по себе дорогого стоит. По мере того, как мы вели переговоры, я всё больше понимал, насколько серьёзные планы у компании. Мы хотим бороться за самые высокие результаты и добиться чего-то действительно стоящего. Я понял, что должен быть частью этого проекта.

Я могу дать команде опыт и стремление к результатам. Я ещё молод, но у меня большой опыт участия в гонках, я провёл много сезонов в Формуле 1 и считаю себя подходящим для проекта Lamborghini. Все гонщики команды, а также руководитель Squadra Corse Джорджио Санна хотят добиться отличных результатов в LMDh – высшем классе WEC.

Не думаю, что мне придётся кардинально менять технику пилотирования, но, конечно, я не очень хорошо знаю этот чемпионат. Мне нужно набраться определенного опыта, поэтому в 2023-м я буду выступать в классе LMP2 вместе с Prema, а затем мы переключимся на разработку гиперкара для выступлений в следующем сезоне LMDh. Я намерен прибавлять с каждой гонкой – мне нужны результаты, и я постараюсь победить».

Вспоминая выступления в Формуле 1, Даниил Квят рассказал, что доволен собой: «Я прошёл путь от Toro Rosso до главной команды Red Bull. Думаю, я показывал хорошие результаты, принимая во внимание, что в 2015-м у Red Bull была, пожалуй, худшая машина за долгое время с большими проблемами с надёжностью. Возможно, я оказался в команде в неподходящее время, что в Формуле 1 часто бывает решающим фактором».

После ухода из Red Bull Racing, Даниил Квят сотрудничал с Ferrari, помогая команде в доработке машины. Гонщик признал, что для него результаты Скудерии в начале сезона стали неожиданностью: «Я думал, что у них всё пойдёт по-другому, учитывая хорошую машину в 2022 году. Однако учитывая расстановку сил, я бы сказал, что им будет сложно отыграться в краткосрочной перспективе.

Ferrari нужна техническая революция. У команды новый руководитель, но, вероятно, им следовало нанять технических специалистов из других команд, инженеров, способных проектировать конкурентоспособные машины. Им следовало поступить точно так же, как Red Bull поступили с Mercedes или Aston Martin с Red Bull.

Учитывая результаты первых гонок, у Макса Ферстаппена большие шансы на титул. У Серхио Переса они тоже есть, но минимальные. В команде однозначно все работают на Ферстаппена, который уже выиграл два титула. Что касается Кубка конструкторов, то у меня нет сомнений, что он достанется Red Bull».

Прокомментировал Квят и успехи Фернандо Алонсо: «Он показывает невероятные результаты и доказывает, что на определённом уровне возраст не является сдерживающим фактором.

Мне кажется, слишком рано говорить о шансах Алонсо на третий титул. Да, у Aston Martin конкурентоспособная машина, но всё же недостаточно, чтобы победить. Кроме того, с политической точки зрения, имея двигатель Mercedes… Скажем так, клиентской команде трудно победить».