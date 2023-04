Формула 3: Мини возглавил протокол второго дня тестов

Габриэле Мини показал лучшее время во второй день тестов Формулы 3 в Барселоне. Результат, установленный гонщиком Hitech в утренней сессии, остался лучшим по итогам дня.

С утра гонщики сосредоточились на коротких сериях кругов, проводя имитацию квалификации. Сессия один прерывалась красными флагами – причиной стал Тейлор Барнард, остановившейся в двенадцатом повороте.

Маршалы оперативно эвакуировали машину и сессия продолжилась. Скорости постепенно росли, и лучшее время оставил за собой Мини, проехав круг за 1:26.319 секунды.

После коротко обеденного перерыва гонщики вернулись на трассу. Как и с утра, сессия один раз прерывалась красными флагами – в начале второго часа в гравий тринадцатого поворота вылетел Хосе-Мария Марти.

Гонщики работали на длинных сериях кругов, проводя имитацию гонки. Лучшее время показал вчерашний лидер Габриэль Бортолето – 1:28.277 секунды. Наибольшую дистанцию проехал Зак О’Салливан – 73 круга.

На этом тесты в Барселоне завершены. Участники Формулы 3 вернутся на трассу на следующей неделе в итальянской Имоле, где 18-19 апреля пройдёт вторая серия тестов по ходу сезона.

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Разница Круги 1. Г.Мини Hitech Pulse-Eight 1:26.319 48 2. Т.Барнард Jenzer Motorsport 1:26.382 31 3. Г.Соси ART Grand Prix 1:26.522 41 4. П.Арон PREMA Racing 1:26.551 30 5. Х.Марти Campos Racing 1:26.638 34 6. К.Мэнселл Van Amersfoort Racing 1:26.663 30 7. М.Боя MP Motorsport 1:26.743 41 8. Н.Цолов ART Grand Prix 1:26.753 41 9. С.Монтойя Hitech Pulse-Eight 1:26.800 37 10. Ф.Колапинто MP Motorsport 1:26.801 42 11. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight 1:26.838 43 12. Д.Беганович PREMA Racing 1:26.855 30 13. Ч.Коллет Van Amersfoort Racing 1:26.893 40 14. К.Фредерик ART Grand Prix 1:26.928 43 15. З.О'Салливан PREMA Racing 1:26.929 31 16. Х.Бартер Campos Racing 1:27.064 34 17. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 1:27.132 44 18. Н.Бедрин Jenzer Motorsport 1:27.141 34 19. Д.Эдгар MP Motorsport 1:27.222 17 20. Х.Йини Rodin Carlin 1:27.250 36 21. Т.Смит Van Amersfoort Racing 1:27.345 – 22. О.Грей Rodin Carlin 1:27.582 35 23. А.Гарсия Jenzer Motorsport 1:27.667 38 24. С.Флёрш PHM Racing by Charouz 1:27.812 31 25. П.Вишницкий PHM Racing by Charouz 1:27.852 32 26. И.Коэн Rodin Carlin 1:28.073 37 27. Р.Фария PHM Racing by Charouz 1:29.233 29 28. О.Гёте Trident 1:30.661 33 29. Г.Бортолето Trident 1:30.685 35 30. Л.Форнароли Trident 1:31.202 34

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Разница Круги 1. Г.Бортолето Trident 1:28.277 39 2. Т.Барнард Jenzer Motorsport 1:28.629 47 3. О.Гёте Trident 1:28.687 39 4. Л.Форнароли Trident 1:28.859 39 5. А.Гарсия Jenzer Motorsport 1:29.201 49 6. Ф.Колапинто MP Motorsport 1:30.020 36 7. Х.Марти Campos Racing 1:30.126 27 8. Ч.Коллет Van Amersfoort Racing 1:30.387 56 9. Т.Смит Van Amersfoort Racing 1:30.432 33 10. П.Вишницкий PHM Racing by Charouz 1:30.622 26 11. С.Флёрш PHM Racing by Charouz 1:30.657 32 12. Р.Фария PHM Racing by Charouz 1:30.901 19 13. К.Мэнселл Campos Racing 1:31.252 46 14. П.Арон PREMA Racing 1:31.409 60 15. Н.Цолов ART Grand Prix 1:31.903 49 16. Г.Мини Hitech Pulse-Eight 1:31.946 40 17. М.Боя MP Motorsport 1:31.952 39 18. Г.Соси ART Grand Prix 1:32.022 51 19. З.О'Салливан PREMA Racing 1:32.097 73 20. Д.Беганович PREMA Racing 1:32.120 70 21. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight 1:32.192 41 22. С.Монтойя Hitech Pulse-Eight 1:32.192 41 23. Х.Бартер Campos Racing 1:32.222 48 24. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 1:32.237 46 25. Х.Йини Rodin Carlin 1:32.322 46 26. О.Грей Rodin Carlin 1:32.344 45 27. Н.Бедрин Jenzer Motorsport 1:32.365 49 28. И.Коэн Rodin Carlin 1:32.558 46 29. К.Фредерик ART Grand Prix 1:32.558 50 30. Д.Эдгар MP Motorsport – –