Хилл: Ферстаппен способен побить все рекорды

Чемпион 1996 года Деймон Хилл считает, что Макс Ферстаппен сможет побить рекорды Михаэля Шумахера и Льюиса Хэмилтона…

Деймон Хилл: «Макс демонстрирует настоящую зрелость, используя свой талант в гонках. Он знает, когда атаковать, а когда поберечь машину. У него нет необходимости максимально выкладываться и всегда в запасе есть козырь, который он использует, когда это необходимо.

Пределов нет, он может завоевать и восемь чемпионских титулов. Макс – безжалостный гонщик. Большинство людей считают это качество отрицательным, свойственным эгоистам, но оно совершенно уместно в спорте, где цель только одна – победа. В Формуле 1 не обязательно всех удивить или хорошо сыграть, главное – победить. И это качество ему поможет».