На тестах Друговичу помешали проблемы с машиной

Накануне резервный гонщик Aston Martin Фелипе Другович провёл день на тестах в Сильверстоуне за рулём машины 2021 года. Команда не сообщила статистику работы на трассе, однако опубликовала короткий комментарий бразильского гонщика, который рассказал о возникших проблемах по ходу дня.

Фелипе Другович: «Хороший день тестов. Я смог оценить составы Hard и Soft на короткой серии кругов.

У нас возникло несколько проблем – сначала мешала погода, а затем технические неполадки с машиной. Не самая благоприятная ситуация для работы, но что есть, то есть. Однако ближе к концу дня удалось проехать несколько кругов, что здорово».