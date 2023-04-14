Новый Mercedes побил рекорд скорости в Монце

Новый Mercedes-AMG ONE побил рекорд круга для серийных машин в итальянской Монце.

Машина с 1,6-литровым гибридным турбомотором V6 с мощностью 1063 силы проехала круг в конфигурации «Гран При» за 1:43,902 секунды, улучшив действующий рекорд сразу на десять секунд.

Для сравнения, рекорд круга в Формуле 1 в Монце принадлежит Льюису Хэмилтону, проехавшему круг в финале квалификации в 2020-м за 1:18.887.

Mercedes-AMG ONE будет изготовлен в количестве 275 экземпляров, цена каждого – $2,7 млн. Льюис Хэмилтон уже купил две таких машины – для себя и своего отца.