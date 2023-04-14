Расселл: Нужно связать Гран При по географии

Директор профсоюза гонщиков GPDA, пилот Mercedes Джордж Расселл хотел бы видеть более сбалансированный календарь, о чём пару дней назад говорил с Новаком Джоковичем.

Джордж предлагает очевидную мысль – связать Гран При по географическому принципу, что позволит сэкономить время. А время в следующем сезоне, который наверняка будет состоять из 24 Гран При, будет иметь критическое значение.

Джордж Расселл: «О календаре в последнее время многое говорилось, но согласитесь – странно проводить этап на Ближнем Востоке, потом в Америке, потом в Европе. Думаю, в ближайшие годы календарь будет оптимизирован. Большинству болельщиков всё равно, в каком порядке этапы следуют друг за другом.

При определении даты Гран При есть множество ограничений, связанных с климатом, с определёнными мероприятиями, с доступностью уличных трасс. Но очевидно, что этап в Австралии должен проходить рядом с гонкой на Ближнем Востоке. В результате все получат дополнительные три-четыре дня».

Ожидается, что в следующем году предсезонные тесты пройдут в Бахрейне, а сезон стартует в Джидде. Календарь на 2024-й будет опубликован после летнего перерыва.