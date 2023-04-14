Росберг: Моя отставка и для меня была шоком

Отставка Нико Росберга после завоевания чемпионского титула в 2016-м получилась неожиданной для всех. Комментируя эту историю, Нико заявил, что и сам был шокирован своим решением.

Нико Росберг: «В тот момент я словно отказался от своей прежней жизни. До этого всё в ней было подчинено гонкам. Я думал только о борьбе. Для моей системы это решение было шоком, я буквально обнулился.

Я никогда не спрашивал себя о других интересах. Впереди всегда была только следующая гонка. Кроме того, мне пришлось бы смириться с тем, что несмотря на завоёванный титул, следующий сезон я вновь начну с чистого листа.

Я очень многое сделал, потратил много времени и сил, чтобы познать себя. Моя главная проблема? Найти смысл жизни!»