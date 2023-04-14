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Автоспорт

Штайнер назвал стоимость аварий Мика Шумахера

Штайнер назвал стоимость аварий Мика Шумахера

20 апреля выходит книга воспоминаний руководителя Haas F1 Гюнтера Штайнера, описывающая события прошлого сезона. Но некоторые цитаты из неё уже попали в прессу, в том числе о потерях команды из-за многочисленных аварий Мика Шумахера.

В частности, авария Шумахера во время первой тренировки на Гран При Японии стоила  Haas F1 $700 тысяч.

Гюнтер Штайнер: «Авария произошла на круге возвращения в боксы. На медленном круге! Да, на трассе было очень мокро, но кроме него на этом круге никто не вылетал.

Через пять минут после окончания сессии мы потеряли машину и должны были построить для него другую.

Как я мог доверять гонщику, с которым не был уверен, что он сможет безопасно вернуться в боксы. Это просто смешно. Скольких людей мы могли бы нанять за 700 000 долларов? И теперь я должен был найти эти деньги».

Общая стоимость аварий Мика оценивается в $2,130 млн.

Источник:www.f1news.ru

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