Штайнер назвал стоимость аварий Мика Шумахера

20 апреля выходит книга воспоминаний руководителя Haas F1 Гюнтера Штайнера, описывающая события прошлого сезона. Но некоторые цитаты из неё уже попали в прессу, в том числе о потерях команды из-за многочисленных аварий Мика Шумахера.

В частности, авария Шумахера во время первой тренировки на Гран При Японии стоила Haas F1 $700 тысяч.

Гюнтер Штайнер: «Авария произошла на круге возвращения в боксы. На медленном круге! Да, на трассе было очень мокро, но кроме него на этом круге никто не вылетал.

Через пять минут после окончания сессии мы потеряли машину и должны были построить для него другую.

Как я мог доверять гонщику, с которым не был уверен, что он сможет безопасно вернуться в боксы. Это просто смешно. Скольких людей мы могли бы нанять за 700 000 долларов? И теперь я должен был найти эти деньги».

Общая стоимость аварий Мика оценивается в $2,130 млн.