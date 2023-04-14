Шварцман и Квят протестируют машину Формулы Е

Роберт Шварцман и Даниил Квят вошли в число гонщиков, которые протестируют машину Формулы Е. Тесты новичков запланированы на 24 апреля и пройдут в Берлине.

Роберт Шварцман отработает день с командой DS Penske вместе с другим бывшим резервным гонщиком Формулы 1 Уиллом Стивенсом. Даниил Квят сядет за руль машины команды NIO 333.

В тестах примет участие резервный гонщик Aston Martin Фелипе Другович. Бразилец впервые опробует электрическую гоночную машину с командой Maserati. Гонщик Формулы 2 и протеже Red Bull Зейн Мэлони проведёт тесты в команде Avalanche Andretti вместе с чемпионом Indy Lights Линусом Лундквистом.

За руль машин заводской команды Porsche на тестах сядут Дэвид Бекман и Ифэй Е. Чемпион Формулы 3 прошлого года и участник Академии Alpine Виктор Мартен отработает тесты с Nissan. За руль второй машины японской команды сядет Лука Гиотто.

Джек Эйткен, принявший участие в одной гонке Формулы 1 в составе Williams, и гонщик Формулы 3 Джонни Эдгар проведут тесты в команде Envision. В составе McLaren на тестах будут работать чемпион британской Формулы 3 Люк Браунинг и гонщик из кузовных серий Чарли Иствуд.