Трасса в Майами затоплена после ливня

За несколько недель до Гран При Майами город затопило из-за ливней, которые продолжаются уже три дня. Местная пресса пишет, что городские службы не справляются, улицы в центре города затоплены, но ситуация постепенно нормализуется.

Зная о проблеме с подъёмом уровня моря и частых проливных дождях, Себастьян Феттель в прошлом году надел на этом этапе футболку с надписью «Майами 2060 — первый Гран При под водой – действуй сейчас или плавай потом».

Организаторы этапа уверены, что на проведение Гран При эта ситуация никак не повлияет.