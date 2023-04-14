В Бельгии надеются продлить контракт с Формулой 1

Действующий контракт на проведение Гран При Бельгии истекает в конце этого сезона. На трассе в Спа завершилась реконструкция, и промоутер этапа Ванесса Маэс уверена, что проделанная работа повысит шансы на подписание нового контракта с Формулой 1.

Ванесса Маэс: «Сейчас я настроена более оптимистично, чем год назад. В этом месяце к нам приезжала делегация из Формулы 1. На протяжении двух дней они изучали изменения на трассе, благодаря которым следующий Гран При должен получиться более успешным, чем этап в 2022-м.

Мы убеждены, что теперь автодром полностью соответствует всем требованиям Формулы 1 – мы выполнили все условия. На ближайшее время у нас запланирована новая встреча с представителями Формулы 1».