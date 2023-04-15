Формула 1 готовится к съёмкам фильма

Мы несколько раз писали о кинопроекте, которым занимаются Льюис Хэмилтон и Брэд Питт – звезде Голливуда поручена главная роль в будущем художественном фильме о Формуле 1. Съемки под руководством режиссёра Джозефа Косински должны начаться в Сильверстоуне в рамках Гран При Великобритании в июле.

Исполнительный директор Формулы 1 Стефано Доменикали считает, что высокобюджетный голливудский фильм со звездой первой величины привлечёт ещё больший интерес к чемпионату мира.

Стефано Доменикали: «Когда мы начали сотрудничество с Netflix, многие спрашивали: «Что происходит? Это не наше дело. Но сейчас мы можем оценить достигнутый эффект.

Потом мы усилили присутствие в социальных сетях, убедились в том, что команды и гонщики активно продвигают наш спорт. Сейчас мы хотим сделать, что-то совсем другое.

Совсем скоро мы начнём съемки в Сильверстоуне. Это будет первый фильм, большая часть которого будет посвящена гонкам. И мы будем контролировать этот процесс, чтобы доказать, что Формула 1 никогда не останавливается».