Гасли: Команда обсудила произошедшее в Мельбурне

За два круга до финиша Гран При Австралии гонщики Alpine столкнулись друг с другом и сошли с дистанции. В опубликованной в пятницу колонке на официальном сайте чемпионата Пьер Гасли рассказал, что в команде сделали выводы из произошедшего инцидента.

Пьер Гасли: «В первую очередь я предлагаю оценить позитивные итоги уик-энда. Мы рады, что сделали шаг в правильном направлении. Если серьёзно, то это достаточно большой шаг для всей команды.

Я не хочу много говорить о гонке. Я был на 98% доволен тем, как всё складывается, но, к сожалению, обстоятельства изменились, и мы уехали с трассы с пустыми руками. Всегда неприятно чувствовать подобное разочарование – мы были быстры и упустили хороший результат в самом конце. Конечно, это было болезненно.

После гонки я не особо хотел размышлять о произошедшем – просто выплеснул своё огорчение и попытался как можно быстрее его преодолеть. Конечно, в команде обсудили произошедшее и подвели итоги, которые мы оставим при себе.

В конечном итоге важно взять за основу показанную скорость и понять, как выжать максимум из машины в Баку, где я намерен хорошо выступить. Я человек позитивного мышления и всегда смотрю вперёд, а не в прошлое. Австралия осталась позади, и я много работаю, чтобы повторить высокую скорость в Баку и ещё лучше выступить в будущем.

На следующем этапе нас ждёт изменённый формат уик-энда. Нет сомнений, что будет интересно, но необходимо с самого начала избежать проблем, чтобы не терять времени в первой тренировке. Предстоит первый спринт в сезоне и вообще первый в Баку, поэтому будет очень интересно».