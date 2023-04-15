Хилл советует Лэнсу Строллу сменить команду

Место Лэнса Стролла в команде Aston Martin, принадлежащей его отцу Лоуренсу, гарантировано на многие годы. Однако чемпион мира 1996 года Деймон Хилл считает, что если канадский гонщик хочет оценить и раскрыть весь свой потенциал, то должен перейти в другую команду.

Деймон Хилл: «Лэнс должен постоянно демонстрировать высокие результаты – в разовых ярких выступлениях нет ничего хорошего. У него должны быть высокие амбиции на этот сезон, он должен стремиться завершить карьеру Фернандо Алонсо.

Звучит жёстко, но именно такую цель поставил перед собой Джордж Расселл в отношении Льюиса Хэмилтона. Это же пытается сделать и Нико Хюлкенберг в отношении Кевина Магнуссена – поставить себя выше явного первого номера команды.

Мне интересно, какой же истинный потенциал у Лэнса Стролла. Я считаю, что у него высокие природные способности, но сегодня не вижу в нём будущего чемпиона мира, как в своё время мы видели потенциал Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона.

Если он хочет перейти на следующий уровень, то должен опережать Фернандо Алонсо. Я сужу по своему опыту – когда гонщик оказывается в ситуации, в которой ему необходимо показывать результаты, у него открываются способности, о которых он и не подозревал. Вопрос в том, как раскрыть этот потенциал? Для этого требуется взять на себя большие обязательства и принести много жертв.

Если Лэнс хочет узнать ответ на вопрос, то он должен перейти в другую команду. Тогда он окажется в ситуации, в которой или поплывёт, или утонет».