Хорнер ответил на слова Вассёра о мягком штрафе Red Bull

Глава Ferrari Фредерик Вассёр считает, что в FIA мягко наказали Red Bull Racing за нарушение финансового регламента в прошлом году. Руководителя чемпионской команды Кристиана Хорнера попросили прокомментировать слова Вассёра.

«У каждого есть право на своё мнение, и каждый может его высказывать, – ответил Хорнер в эфире Sky Sports News. – Команда отлично поработала зимой, хотя у нас ограничено время в аэродинамической трубе для доработки машины. Это ещё скажется позднее в этом году и в следующем. Я считаю, что после трёх этапов рано делать выводы относительно всего сезона, поскольку впереди ещё много гонок.

Ещё многое может измениться. Мы слышали, что Ferrari и Mercedes представят большие обновления, когда Формула 1 вернётся в Европу. Именно поэтому мы ничего не принимаем как должное и сосредоточены на собственных задачах, делая всё возможное в рамках наложенных на нас ограничений. Мы знаем, что получили серьёзное наказание, и делаем всё возможное в сложившихся условиях».

В прошлом году бывший глава аэродинамики Red Bull Racing Дэн Фэллоуз присоединился к Aston Martin в качестве технического директора. Кристиан Хорнер рад нынешним успехам своего бывшего сотрудника, но уверяет, что технический департамент Red Bull Racing усилился после ухода Фэллоуза.

«В Великобритании базы семи команд расположены в радиусе 50 миль, поэтому конкуренция за сотрудников неизбежна, – говорит Хорнер. – У Red Bull традиционно низкая текучесть кадров, и здорово, что мы даём шанс развиваться талантливым специалистам.

Я рад за Дэна, он отлично делает свою работу, но его уход открыл возможности для развития другим инженерам. Сейчас команда даже сильнее, чем два года назад».