Indy500: Три McLaren раскрашены в честь трёх славных побед

28 мая на овальном автодроме в Индианаполисе в 107-й раз стартует гонка Indy 500, и команда Arrow McLaren выставит на старт четыре машины, три из которых будут раскрашены по-разному.

Вчера в преддверии гонки серии IndyCar в Лонг-Бич команда представила машины Пато О’Варда (№5), Феликса Розенквиста (№6) и Алекса Росси (№7), оформление которых навеяно тремя историческими победами McLaren, добытыми в разные годы и в разных гоночных сериях. Три славных достижения – победа в Гран При Монако, в Indy 500 и «24 часах Ле-Мана» – составляют символическую «Тройную корону», завоевать которую мечтают все гонщики и многие команды, но это мало кому удаётся.

Машина №5 выкрашена в честь победы, которую в 1995 году одержали на кольце Сартэ Янник Дальмас, Мизанори Секия и Джей-Джей Лехто, выиграв легендарный марафон в абсолютном зачёте на спорткаре McLaren F1 GTR с 6-литровым 12-цилиндровым двигателем BMW.

Оформление машины №6 напоминает то, как в 1984-м выглядела MP4/2 Алена Проста, на которой французский гонщик выиграл в Монако. А оранжевая Dallara-Chevrolet №7 раскрашена в честь победы Джонни Рутерфорда в Индианаполисе в мае 1974 года за рулём McLaren M16C/D.

На презентации дизайна этих трёх машин присутствовал Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing, который сказал: «Я с гордостью представляю три памятные версии раскраски, посвящённые 60-летию McLaren и такому историческому достижению, как "Тройная корона". Выглядят машины невероятно здорово, и мне не терпится увидеть, как наши парни выведут их на гоночную трассу».

Впервые это произойдёт уже через неделю, ведь в 20 и 21 апреля преддверии Indy 500 на «старой кирпичнице» стартуют открытые тесты и тренировки. Кстати, после двух первых этапов сезона в серии лидирует именно Пато О’Вард, гонщик Arrow McLaren.