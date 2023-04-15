Карлос Сайнс недоволен критикой в адрес Ferrari

Итальянская пресса никогда не стеснялась критиковать Ferrari за отсутствие результатов. Карлос Сайнс недоволен таким отношением журналистов к команде и считает, что критические статьи в адрес Скудерии не помогают исправлению ситуации, а только добавляют прессинг.

Карлос Сайнс: «Вы должны понять, что нет других людей, кроме нас, которые настолько сильно огорчены формой команды. В первую очередь мы недовольны своими результатами, и делаем всё возможное, чтобы исправить положение дел.

Мы гордимся тем, что представляем Ferrari, и хотим вывести команду вперёд. Комментарии с критикой только отвлекают и ещё сильнее тянут нас вниз, вместо того, чтобы помогать. Отсутствие помощи – не совсем то, что нужно команде в данный момент, поэтому мы стараемся держаться подальше от подобных комментариев.

Команде не нужны дополнительные отвлекающие факторы или люди, которые тянут нас вниз».