Маффей: Мы заработаем в Лас-Вегасе большие деньги

Грэг Маффей, исполнительный директор Liberty Media, уверен, что крупные инвестиции, которые Формула 1 делает в организацию и проведение Гран При Лас-Вегаса, в долгосрочной перспективе обязательно окупятся.

В ноябре этого года Формула 1 после более чем 40-летнего перерыва возвращается в этот знаменитый город, расположенный в американском штате Невада, причём гонка пройдёт на уличной трассе, которая сооружается в самом популярном туристическом районе, где находится большинство отелей и казино.

В том числе кольцо пройдёт по знаменитому бульвару Лас-Вегас-Стрип, и ещё в феврале совет местного округа Кларк одобрил план частичного его перекрытия на следующие 10 лет.

Отличие этого этапа чемпионата от других гонок в том, что здесь в качестве промоутера выступает непосредственно Формула 1, вложив в новый проект более полумиллиарда долларов, в том числе в строительство стационарного комплекса боксов и паддока.

На днях Маффей выступал на совещании инвесторов и говорил о долгосрочной стратегии корпорации: «Мы ожидаем интенсивный поток поступления доходов, хотя расходы тоже будут высокими, но важнее всего то, что в первый же год все, кто участвует в этом проекте, получат отличный опыт.

Думаю, в перспективе мы заработаем в Лас-Вегасе большие деньги, и я уже в предвкушении. Думаю, уже в этом году мы получим хороший доход. Но всё-таки главное – тот опыт, который получат гонщики, болельщики, зрители и наши акционеры. Цель состоит именно в этом. Не сомневаюсь, что у этого проекта будет очень высокая окупаемость».

Поскольку этап в Лас-Вегасе станет уже третьей гонкой Формулы 1 в США, то неизбежны опасения, что эти Гран При будут отнимать друг у друга часть аудитории, что в итоге негативно скажется на рейтингах и доходах во всех трёх случаях. Однако Рене Вилм, исполнительный директор Гран При Лас-Вегаса, считает, что подобные страхи преувеличены.

«Мы регулярно обсуждаем с организаторами гонок в Майами и Остине вопросы совместного использования ресурсов, – сказала она. – Мы говорим о том, каким образом можно помочь друг другу, о том, какие способы тут годятся, какие нет. Мы верим, что прилив поднимает сразу все корабли, и намерения у нас именно такие…»