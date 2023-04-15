Норрис одобряет новый формат уик-эндов со спринтом

Мы писали о том, что уик-энд со спринтерской гонкой в Баку пройдёт по новому формату. Гонщик McLaren Ландо Норрис поддерживает эти перемены…

Ландо Норрис: «Гонщики всегда говорили, что спринтерская гонка не должна быть связана с основной. Воскресный Гран При – главное и самодостаточное событие, никто из нас не хочет, чтобы на него что-то влияло.

В прошлом в спринтерских гонках все опасались повредить машину, осторожничали, чтобы не испортить себе воскресенье. И я не думаю, что при составлении правил цель была такова. Это просто развлечение для болельщиков, которые могут увидеть дополнительную гонку.

С нетерпением жду этап в Баку, мне нравится эта трасса. И спринт по новому формату должен получиться интересным – на такой трассе никогда не знаешь, что может случиться».