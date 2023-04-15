Штайнер: Мы можем не только защищаться, но и атаковать

Руководитель Haas Гюнтер Штайнер считает, что первые три гонки сезона подтвердили правильность решения пригласить в команду Нико Хюлкенберга на место Мика Шумахера. В трёх квалификациях Нико опередил напарника Кевина Магнуссена, а в Мельбурне заработал первые в сезоне очки за финиш на седьмой позиции.

Гюнтер Штайнер: «Нам было важно ответить на вопрос, что предпринять для дальнейшего развития команды. Кевин тоже часть команды, и приглашение Нико придало ему мотивацию. Не только соревновательную мотивации, но и помощь – теперь он знает, что если у него получится найти подходящие настройки, то может положиться на опытного напарника. И он это и делает.

Кевин сильно провёл этап в Мельбурне, хотя может и не так сильно, как в Джидде. Во второй части квалификации он ошибся в шестом повороте и не смог пройти в финал. Однако Кевин знал, что именно пошло не так, а у машины есть скорость. Если всё так пойдёт и дальше, то в одной из предстоящих гонок оба наших пилота заработают очки.

Приятно знать, что мы можем не только защищаться, но и атаковать. Мы можем добиться результата не потому, что у кого-то возникли проблемы, а потому, что мы сами по себе быстры. В Мельбурне одному из гонщиков McLaren повезло больше, и он [Оскар Пиастри] финишировал восьмым, но для нас важнее, что в трёх первых Гран При мы без проблем дважды вышли в финал квалификации. Нашей команде не потребовалась для этого удача.

Все считают, что нам просто везёт, но я считаю, что наша машина, по меньшей мере, шестая по скорости, и поэтому мы заработали очки в двух из трёх гонок и дважды вышли в финал квалификации.

Нико впечатлил меня тем, как быстро он адаптировался к машине и команде, и тем, как он старается выжать максимум из любой ситуации. Это не всегда возможно, поскольку больше не существует средней группы – есть четвёрка лидеров и все остальные. Мы сражаемся в группе всех остальных, и сражаемся впереди этой группы».