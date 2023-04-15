Стартовый взнос для новых команд будет увеличен

В Формуле 1 продолжается процесс приёма заявок от потенциальных команд, желающих выступать в чемпионате. Одно из условий, которое должен выполнить новый участник – внести стартовый взнос в размере 200 миллионов долларов США, чтобы компенсировать возможные финансовые потери действующих команд.

В начале года команды настаивали на необходимости увеличить размер стартового взноса до 600 миллиона долларов. На встрече с инвесторами руководитель Формулы 1 Стефано Доменикали рассказал, что действительно планируется увеличение размера взноса.

Стефано Доменикали: «В FIA запустили процедуру приёма заявок, чтобы в Формуле 1 появилась ещё одна команда. В соответствии с условиями Договора Согласия, у них есть на это право.

Стартовый взнос в размере 200 миллионов долларов был введён всего несколько лет назад. В то время никто не ожидал, что стоимость бизнеса так сильно вырастет, но сейчас ситуация другая. Мы должны убедиться, что защищаем бизнес наилучшим образом и имеем полное представление о происходящем.

Мы видим много желающих выступать в Формуле 1. Одни команды громче заявляют о себе, другие предпочитают действовать тише, но они действительно выражают интерес. Как обычно и бывает в жизни, кто-то должен провести оценку. И мы будем частью этого процесса, и собираемся поступить правильно в подходящий момент в этом году».