Connect with us

Автоспорт

Стюарды рассмотрят протест Ferrari во вторник

Стюарды рассмотрят протест Ferrari во вторник

Стюарды Гран При Австралии соберутся по видеосвязи во вторник 18 апреля, чтобы рассмотреть новое свидетельство Ferrari по делу о наказании Карлоса Сайнса после инцидента с Фернандо Алонсо на втором рестарте.

В запросе о праве на пересмотр инцидента команды должны представить существенный и значимый новый элемент, который не был доступен стюардам во время его рассмотрения. Если свидетельство Ferrari будет признано существенным, будет назначено новое слушание с обсуждением обстоятельств инцидента. В ином случае, протест Ferrari будет отклонён.

Карлос Сайнс и представитель Ferrari обязаны присутствовать на слушании – тоже по видеосвязи.

Источник:www.f1news.ru

Related Topics
Comments
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

More in Автоспорт