Стюарды рассмотрят протест Ferrari во вторник

Стюарды Гран При Австралии соберутся по видеосвязи во вторник 18 апреля, чтобы рассмотреть новое свидетельство Ferrari по делу о наказании Карлоса Сайнса после инцидента с Фернандо Алонсо на втором рестарте.

В запросе о праве на пересмотр инцидента команды должны представить существенный и значимый новый элемент, который не был доступен стюардам во время его рассмотрения. Если свидетельство Ferrari будет признано существенным, будет назначено новое слушание с обсуждением обстоятельств инцидента. В ином случае, протест Ferrari будет отклонён.

Карлос Сайнс и представитель Ferrari обязаны присутствовать на слушании – тоже по видеосвязи.