WEC: Первый ряд заняли машины Toyota, второй – Ferrari

Если первый этап сезона в классе гиперкаров чемпионата мира по гонкам на выносливость хотя бы начинался с интриги, когда квалификацию в Себринге выиграл экипаж Ferrari, выступающий на новейшем спортпрототипе 499P, то перед 6-часовой гонкой на португальской трассе в Портимао не было и этого.

Поул завоевал Брендон Хартли, выступающий за заводскую команду Toyota, проехав круг за 1:30,171, а Камуи Кобаяши, пилотирующий второй японский гиперкар GR010 Hybrid, уступил ему всего 0,273 секунды. Таким образом, из первого ряда в завтрашней гонке стартуют два экипажа Toyota, но гонщики Ferrari всё-таки пробились во второй ряд.

Никлас Нильсен, выступающий на машине №50, показал третье время, проиграв Хартли почти полторы секунды, а его напарник Джеймс Каладо был четвёртым. Из третьего ряда воскресную гонку начнут экипажи заводских команд Porsche и Peugeot, из четвёртого – спортпрототип Cadillac и вторая машина Peugeot.

В классе LMP2 быстрее всех проехал круг Мирко Бортолотти, выступающий за Prema – для сравнения можно добавить, что техника этого класса уступает гиперкарам с гибридными силовыми установками более трёх секунд.

В категории GTE-Am поул достался Бену Китингу, представителю Corvette Racing, но всего 0,217 ему проиграла Сара Бови из женской команды Iron Dames, пилотирующая спорткар Porsche 911 RSR. Кстати, в Себринге именно она выиграла квалификацию в этом классе.

Гонка «6 часов Портимао» стартует в воскресенье в полдень по местному времени.