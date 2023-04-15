Зак Браун вспоминает, как впервые побывал на Гран При

Зак Браун – весьма уважаемый человек в мире автоспорта, причём не только потому, что он возглавляет McLaren Racing и является совладельцем команды United Autosports, выступающей в WEC, но и потому, что до сих пор сам иногда садится за руль гоночной машины.

Например, в этот уик-энд на калифорнийской трассе в Лонг-Бич он пилотирует историческую машину Williams FW07, на которой в 1981 году Алан Джон выиграл чемпионский титул. Причём, это машина из личной коллекции Зака Брауна.

Зак Браун: «Я впервые побывал на Гран При в 1981 году, это была гонка Формулы 1 в Лонг-Бисч, но я её помню, словно она прошла только вчера. Машины находились на отгороженной территории, где сегодня стоят старые машины, участвующие в гонке исторической техники.

После того Гран При мне довелось пообщаться с Эдди Чивером – по-моему, он тогда занял 5-е место. А потом я вернулся сюда уже 1987-м и познакомился с легендарным Марио Андретти, который был моим героем. Именно после этого я решил посвятить себя автоспорту. И сегодня среди моих друзей есть немало знаменитых гонщиков, это для меня огромная честь. Я говорю о Дэнни Салливане, Эле Анзере-младшем, Эмерсоне Фиттипальди, Марио Андретти – всего они легенды нашего спорта.

В общем, для меня всё началось именно в Лонг-Бич. Меня можно считать гоночным маньяком, ведь я ещё и коллекционирую машинки – я всегда этим занимался, ещё с тех времён, как начал выступать в юниорских сериях. Но тогда это были только модели-копии, а сейчас у меня есть и их более крупные оригинальные версии! (смеётся) Мне нравится, когда люди любуются гоночными машинами.

Такие звёзды, как Марио Андретти, в своё время произвели на меня настолько сильное впечатление, что я считаю своим долгом добиться, чтобы болельщики по-настоящему полюбили команды McLaren, выступающие в Формуле 1, в IndyCar и в других сериях.

Вот и сейчас мы готовимся к гонке IndyCar на этой трассе, в ней выступает наша команда Arrow McLaren, которая всегда была конкурентоспособной, но раньше ей просто не хватало финансовых ресурсов. Мы её приобрели, теперь у неё всё в порядке с бюджетом, и все три наших гонщика способны бороться за победы».