Алунни Брави о том, как в Sauber готовятся к будущему

Когда летом 2017 года в швейцарской команде Sauber в очередной раз сменилось руководство и её возглавил Фредерик Вассёр, ему и его помощникам досталось весьма запущенное хозяйство. Команде из Хинвила требовалось дополнительное финансирование, необходимое для решения накопившихся проблем, но за следующее пятилетие с большинством из них удалось успешно разобраться.

У команды, которая с 2019 года выступает в Формуле 1 под маркой Alfa Romeo, появился современный симулятор, её ряды пополнились многими хорошими специалистами, а с 2022-го за неё выступают опытный Валттери Боттас и китайский гонщик Гуаньюй Чжоу. Уровень конкурентоспособности заметно повысился, и в прошлом году команда заняла 6-е место в Кубке конструкторов.

«Этот план мы начинали разрабатывать ещё в 2017-м, пришлось начинать едва ли не с нуля, – признал Алессандро Алунни Брави, управляющий директор Sauber Group и представитель Alfa Romeo F1 Team. – Ещё с тех времён, когда команда принадлежала компании BMW, у нас осталась неплохая инфраструктура, и в течение десяти лет она не обновлялась. Наш штат тогда состоял всего лишь из 180 человек, а сейчас он вырос более чем в два раза.

Какой была команда Sauber в 2017-м, и какой стала сейчас, просто нельзя сравнивать. Она полностью изменилась. Теперь у нас есть свой симулятор, а наши мощности по производству различных компонентов считаются одними из самых крупных в Швейцарии.

Аэродинамическая труба была модернизирована, и хотя в основе своей она осталась прежней, программное обеспечение и все технические элементы доведены до самых современных стандартов.

Благодаря инвестициям акционеров, за последние пять лет мы добились улучшений во всех областях, и этот процесс продолжается. В Формуле 1 нельзя останавливаться, ведь как только вы сбавляете обороты, то тут же откатываетесь назад.

Сейчас мы одновременно решаем оперативные задачи, а также готовимся к будущему. Вместе с Андреасом Зайдлем (новым исполнительным директором Sauber Group) занимаемся развитием команды, перед которой стоит важная цель. Мы гордимся тем, что в Audi выбрали именно Sauber Group в качестве стратегического партнёра для прихода в Формулу 1 (в 2026 году). Но в нашем деле нельзя полностью разграничивать области задач, поэтому мы с Андреасом также занимаемся и делами дня сегодняшнего.

Зайдль – сильный лидер, и хотя раньше мы не были знакомы, работать с ним приятно. Общими усилиями мы должны выработать оптимальный командный подход, это важно для решения будущих задач, когда наш коллектив станет крупнее. Мы должны создать структуру, подразделения которой более эффективно взаимодействуют друг с другом, и эта работа уже в процессе».

Гонщики Alfa Romeo заработали очки в двух из трёх Гран При нового сезона, но в середине пелотона идёт очень острая борьба, и пока команда занимает только 8-е место в Кубке конструкторов. Хотя всё относительно: она всего 6 очков уступает McLaren, а от Williams, занимающей 9-ю строчку, её отделяет и того меньше – пять. Поэтому главная задача сейчас – прилагать все возможные усилия для повышения скорости машины.

«Регулярно внедрять обновления, даже небольшие, но делать это в течение всего сезона – лучше, чем представить два или три крупных комплекса технических новинок, – считает Брави. – Соперничество идёт очень напряжённое, поэтому к каждой гонке надо готовить какие-то усовершенствования. Именно этим мы и занимаемся.

В Австралии на нашей машине появился новый носовой обтекатель и переднее крыло – это естественное развитие концепции, опробованной в прошлом году в Японии. Также мы готовим новинки к гонкам в Баку, Имоле и Барселоне.

Меня впечатляет психологический настрой Гуаньюя Чжоу – уже в прошлом году было видно, как быстро он прогрессирует. Он тогда сделал заметный шаг вперёд, а следующий сделал в этом году. Он хорошо разбирается в технических аспектах, практически не делает ошибок, он талантливый и быстрый пилот. Вообще Чжоу впечатлил меня уже в самой первой гонке.

Валттери Боттас помогает нашей команде двигаться вперёд. Для нас важно, что он привнёс культуру победителя, важно, что каждую неделю он приезжает на базу, работает с инженерами, занимается на симуляторе, общается с коллективом, сотрудничает с Чжоу.

Мне всегда нравится, когда гонщики могут открыто выражать свои мнения. За пределами трассы у них должна быть своя частная жизнь. Но когда Валттери на трассе, он всегда предельно собран, всегда проявляет отменный профессионализм. Боттас всегда стабилен как гонщик и всегда внимателен ко всем нюансам. А за пределами трассы он может жить своей жизнью и мало в чём себя ограничивать.

Он хочет провести в Формуле 1 ещё несколько сезонов, хочет бороться за подиумы и победы. В нашей команде два хороших пилота, у нас нет гонщика №1 и №2. Они с Чжоу подгоняют друг друга, выступают на очень хорошем уровне, так что мы довольны обоими. Наше дело – предоставить им конкурентоспособную машину».