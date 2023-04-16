Джон Элканн: Цель прежняя – победа в чемпионате мира

Президент Ferrari Джон Элканн заявил, что целью Скудерии остаётся борьба за победу в чемпионате, несмотря на далеко не лучшее начало сезона 2023 года.

В прошлом году команда из Маранелло выступала нестабильно, и хотя в первых гонках того сезона преимущество было на её стороне, затем она сдала позиции, и о причинах этого мы не раз рассказывали. Тем не менее, хотя явное преимущество было на стороне Red Bull Racing и Макса Ферстаппена, по итогам чемпионата Шарль Леклер занял 2-е место в личном зачёте, а Ferrari поднялась на вторую строчку Кубка конструкторов – впервые с 2019 года.

Неудивительно, что всё это обнадёжило болельщиков, однако нынешней весной их ожидало разочарование. После трёх первых этапов сезона Скудерия занимает только 4-е место в командном зачёте, а впереди неё не только традиционные соперники, т.е. Red Bull и Mercedes, но и Aston Martin.

Тем не менее, Элканн, выступая на собрании акционеров компании Ferrari, говоря о достижениях и задачах, подчеркнул, что в Формуле 1 цели остаются неизменными.

«Благодаря запуску в производство моделей 296 GTS и Purosangue наш модельный ряд, состоящий из продуктов, получивших международное признание, стал ещё разнообразнее и богаче, – заявил президент Ferrari. – Это обеспечивает нам рекордное число заказов вплоть до 2024 года.

Если говорить о Формуле 1, то в 2022 году нам удалось повысить уровень конкурентоспособности. Однако наша цель остаётся неизменной – победа в чемпионате мира, и именно такой она будет всегда. Фредерик Вассёр и вся команда полностью сосредоточены на её достижении».