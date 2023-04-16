Джордан: Держу пари, в McLaren хотят, чтобы вернулся Рон

После первых трёх этапов 2023 года на счету McLaren только 12 очков – это в десять с лишним раз меньше, чем у лидирующей Red Bull Racing. Анализируя далеко не лучшее начало сезона в подкасте Formula for Success, Эдди Джордан предположил, что в команде втайне мечтают о возвращении Рона Денниса, при котором в своё время она добилась своих самых ярких успехов в Формуле 1.

В те несколько десятилетий, когда Деннис руководил McLaren, в разные годы чемпионами мира становились Ники Лауда, Ален Прост, Айртон Сенна, Мика Хаккинен и Льюис Хэмилтон, а команда семь раз побеждала в Кубке конструкторов. Но на самом деле спад начался ещё при нём, и в 2017-м ему пришлось не только уйти из McLaren после 37 лет работы в Уокинге, но и продать все свои акции McLaren Technology Group и McLaren Automotive.

В последний раз гонщик McLaren поднимался на верхнюю ступень подиума в 2021 году – это было, когда Даниэль Риккардо выиграл Гран При Италии в Монце. Но перерыв между той победой и предыдущей составил без малого десять лет, и сейчас команда не входит в группу лидеров, а лишь борется за позиции в середине пелотона.

«Рон был перфекционистом, согласитесь? Он просто всё всегда планировал до мелочей, – рассуждал Джордан, бывший владелец команды Jordan, ныне комментирующий гонки на британском телеканале Channel 4. – Он хотел, чтобы за его команду выступали гонщики уровня Алена Проста и Айртона Сенны.

Надо признать, что мы все посмеивались и подшучивали над Роном, дразнили его за стремление во всём добиться стерильной чистоты, за его подходы к работе с машинами и с людьми. Но держу пари, сейчас в команде хотят, чтобы он вернулся.

Потому что McLaren даже не приближается к тому уровню, на котором она когда-то находилась. Говорите, что хотите, но Рон Деннис был фантастически целеустремлённым человеком, преданным своей команде, и её сотрудники, люди, с ним работавшие, воспринимали его как своего рода героя».