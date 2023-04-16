Гонщики Sauber Academy готовятся к новым стартам

В оставшиеся полтора месяца весны слушателям Академии Sauber предстоит провести немало гонок в разных сериях, от Формулы 2 до чемпионата Европы по картингу, и в команде из Хинвила решили напомнить, с кем они связывают своё будущее.

Для кого-то из этих молодых талантов сезон уже начался – прежде всего речь о 19-летнем французе Тео Пуршере, выступающем в Формуле 2 за команду ART, который в том числе выполняет обязанности резервного пилота Alfa Romeo F1.

Пуршер начал сезон с того, что выиграл поул на первом этапе сезона, проходившем в Бахрейне. В субботнем спринте он тогда занял 5-е место, а в воскресенье одержал победу в основной гонке уик-энда. Но на втором этапе сезона в Саудовской Аравии ему не повезло, там он вообще не заработал очков, хотя и продолжал лидировать в личном зачёте молодёжной серии.

В скорости Тео никто не сомневается, что он подтвердил в Мельбурне, где Формула 2 гастролировала впервые: он показал 2-е время в квалификации, после чего занял второе место в воскресенье, хотя в спринте даже не добрался до финиша после просчёта команде в выборе резины по ходу гонки, проходившей в условиях переменчивой погоды.

Пока после трёх этапов сезона Пуршер занимает второе место, уступая Аюму Ивасе, новому лидеру личного зачёта, всего 8 очков, поэтому в Баку в последний уик-энд апреля постарается отыграться. Кроме того, в перерыве между гонками Тео интенсивно работает на симуляторе на базе в Хинвиле, помогая команде добиться прогресса на трассе.

Швейцарская гонщица Лена Бюлер готовится к дебюту в только что организованной женской серии F1 Academy, где она выступает за ART. Первый этап новой серии пройдёт 29 апреля на автодроме Red Bull Ring в Австрии, а недавно 25-летняя гонщица отработала на официальных тестах в Барселоне.

17-летнему гонщику Маркусу Аманду, родившемуся в Финляндии, но выступающему под французской лицензией, предстоит дебютный сезон в европейской Формуле Regional, который начнётся в следующий уик-энд с этапа в Имоле. В рамках подготовки к этому чемпионату Маркус уже провёл тесты в Барселоне, Ле-Кастелле и Монце.

Пока у него за плечами картинг и выступления в итальянской и немецкой Ф4, где он уже выигрывал квалификации и поднимался на подиум, поэтому в Академии Sauber надеются, что он неплохо покажет себя и на уровне Формулы Regional.

Наконец, юный немецкий гонщик Тейм Салех продолжает карьеру в картинге, выступая за Sauber Karting Team. На первом этапе Евросерии «Чемпионы будущего» в Валенсии он до финиша не добрался, но смог несколько поправить положение на этапе чемпионата Европы по картингу, который проходил на том же испанском автодроме имени Рикардо Тормо. Тогда он выиграл поул, а в гонке занял 4-е место и пока находится на третьей строчке личного зачёта.