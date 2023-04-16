Кеннет Макалпин: 1920 – 2023

Мир британского автоспорта готовится проводить в последний путь Кеннета Макалпина, потомка шотландских аристократов и старейшего гонщика, когда-либо выступавшего в Формуле 1 и дожившего до нашего времени. На днях он скончался на 103-м году жизни.

Макалпин, за многочисленные заслуги удостоенный «Ордена Британской империи», в первые послевоенные годы приобрёл две гоночные машины Maserati 8CMs, на которых в конце 40-х вполне успешно выступал в различных соревнованиях клубного и национального уровня.

В 1951-м он дебютировал в Формуле 3, но в том же году впервые сел за руль более мощной машины Формулы 2. В 1952-м в Сильверстоуне дебютировал в Формуле 1 и в течение трёх неполных сезонов принял участие в семи гонках, впрочем, особых результатов не добился. Во всех случаях Макалпин выступал за британскую команду Connaught Engineering и пилотировал построенные её силами машины.

Его лучшим результатом осталось 3-е место в незачётном Гран При Гудвуда в 1954 году. В 1955-м он также стартовал в «24 часах Ле-Мана» и тоже на Connaugth, но до финиша не добрался. Кеннет Макалпин также был одним из основных инвесторов команды Connaught Grand Prix, но это не спасло её от банкротства в 1958-м. Стоит упомянуть ещё один исторический факт: две машины Connaugth тогда приобрёл молодой предприниматель по имени Берни Экклстоун.

После завершения карьеры в автоспорте Кеннет Макалпин занимался различными видами бизнеса, в том числе в начале 70-х основал «Ламберхёрст», одно из первых в Великобритании винодельческих хозяйств, положившее начало целой отрасли. Продукция его компании была удостоена множества наград.