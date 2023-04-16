Патрезе спустя 40 лет сел за руль своей Brabham BT52B

Завтра, 17 апреля, Рикардо Патрезе исполнится 68 лет, и отличным подарком ко дню рождения ему стала возможность вновь сесть за руль исторической машины Brabham BT52В, на которой он одержал вторую из своих шести побед в Формуле 1.

Это было без малого четыре десятилетия назад, в октябре 1983-го, когда владельцем команды Brabham ещё был Берни Экклстоун. Но в этот уик-энд Патрезе пилотирует BT52В на трассе в Гудвуде, где проходит традиционное гоночное шоу Members’ Meeting. В знаменитом Фестивале скорости итальянский гонщик не раз участвовал в качестве гостя, но это его первый опыт выступлений именно на трассе в Гудвуде.

Есть ещё одно событие, которое тоже по-своему уникально: на трассу впервые почти за 40 лет выехали две машины Brabham BT52В с могучими турбомоторами BMW M12/13 L4 t 1.5 , причём вторую пилотирует Дэвид Брэбэм, младший сын сэра Джека Брэбэма.

Показательные выступления, в которых он и Патрезе принимают участие, посвящены 75-летнему юбилею первых автоспортивных соревнований в Гудвуде.

«Оказалось, что это действительно то самое шасси, на котором я выиграл Гран При Южной Африки в 1983 году – это же просто невероятно! – прокомментировал итальянец, в своё время первым преодолевший рубеж в 200 гонок в Формуле 1. – Я прыгнул в кокпит и сразу почувствовал, что мне комфортно за рулём – это именно моя посадка, что меня удивило, ведь прошло столько лет!

Но на трассе в Гудвуде я пилотирую впервые, поэтому сначала надо было изучить её конфигурацию. Самое главное, я даже не смог сдержать слёз, потому что в своё время за рулём этой машины я добился больших успехов, и мне всегда было приятно её пилотировать.

Не так важно, с какой скоростью я сейчас ехал, важно, что я вновь могу управлять этой машиной на этой прекрасной трассе перед трибунами, заполненными болельщиками!..»