Роберт Дорнбос стал жертвой грабителей в Амстердаме

Роберт Дорнбос, бывший гонщик Формулы 1, в 2005-2006 гг. выступавший за такие команды, как Minardi и Red Bull Racing, стал жертвой грабителей. Инцидент произошёл ещё в марте, но только сейчас полиция Амстердама обнародовала некоторую информацию, с ним связанную, хотя ранее предпочитала этого не делать, чтобы не повредить следствию.

На Роберта, ныне сотрудничающего с телеканалом Ziggo Sport в качестве эксперта, напали двое злоумышленников, когда он выходил из машины у своего дома. Он получил сильный удар дубинкой по голове, после чего у него отобрали часы Rolex и мобильный телефон.

«Нападение было жестоким, но теперь я больше не ношу дорогие часы, а просто Apple Watch, по крайней мере, теперь я знаю, сколько шагов прохожу», – приводит слова Дорнбоса газета De Telegraaf.

Он уже не первый гонщик Формулы 1, на чей хронограф позарились любители чужого имущества. В апреле 2022 года Шарль Леклер лишился часов Richard Mille, причём эксклюзивной модели, и совсем недавно мы рассказывали о том, что итальянская полиция арестовала четверых человек, подозреваемых в причастности к этому преступлению.

А в Лондоне продолжаются судебные слушания по делу об ограблении Ландо Норриса, произошедшего после финала чемпионата Европы по футболу, и мы об этом тоже писали.

В случае с Дорнбосом расследование только на начальной стадии, нидерландская полиция лишь предполагает, что преступникам было от 25 до 30 лет, и просит возможных свидетелей откликнуться.