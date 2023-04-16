В 2016-м Квят отклонил предложение Ferrari о контракте

В начале 2016 года карьера Даниила Квята была на подъёме – он проводил второй сезон в Red Bull Racing, и на третьем этапе в Китае поднялся на подиум. В это же время российскому гонщику поступило предложение перейти в Ferrari, чтобы заменить Кими Райкконена, но Квят его отклонил, а через месяц потерял место в Red Bull Racing.

Даниил Квят: «Я выступал очень хорошо, и как раз принёс команде очередной подиум [на Гран При Китая]. Вскоре после этого ко мне обратилась Ferrari с предложением заменить Кими. Все переговоры проходили за кулисами.

Затем я оказался в трудной ситуации с психологической точки зрения. Сначала в Ferrari хотели, чтобы я выступал за них, я даже видел контракт, а спустя какое-то время я оказался в Toro Rosso. Внезапно всё сложилось не так хорошо, как могло бы».

После того, как в Red Bull перевели Квята из основной команды в Toro Rosso, чтобы освободить место для Макса Ферстаппена, Даниил с перерывами выступал в Формуле 1 до 2020 года. В 2023-м Квят продолжает карьеру в гонках на выносливость.